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Аллахшукюр Пашазаде будет награжден орденом "Имам Гарафи"

Аллахшукюр Пашазаде будет награжден орденом "Имам Гарафи" Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Каире с муфтием этой страны, главой Генерального секретариата мировых делегаций фетвы Шовги Алламом.
Религия
18 октября 2023 г. 14:17
Аллахшукюр Пашазаде будет награжден орденом Имам Гарафи

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Каире с муфтием этой страны, главой Генерального секретариата мировых делегаций фетвы Шовги Алламом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Муфтий Египта отметил, что за вклад в деятельность Генерального секретариата мировых делегаций фетвы на форуме шейхульислам Аллахшукур Пашазаде будет награжден орденом "Имам Гарафи".

На встрече обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече также принял участие посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.

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Версия на азербайджанском языке Allahşükür Paşazadə “İmam Qarafi” ordeni ilə təltif olunacaq

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