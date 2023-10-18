Аллахшукюр Пашазаде будет награжден орденом "Имам Гарафи"

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Каире с муфтием этой страны, главой Генерального секретариата мировых делегаций фетвы Шовги Алламом.

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Каире с муфтием этой страны, главой Генерального секретариата мировых делегаций фетвы Шовги Алламом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Муфтий Египта отметил, что за вклад в деятельность Генерального секретариата мировых делегаций фетвы на форуме шейхульислам Аллахшукур Пашазаде будет награжден орденом "Имам Гарафи".

На встрече обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече также принял участие посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.