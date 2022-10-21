Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь ложными обещаниями готовит своему народу новые бедствия

Армянская церковь, стремясь реализовать свои амбиции, ставя под угрозу существование своего государства, ложными обещаниями готовит своему народу новые бедствия и трагедии.

Армянская церковь, стремясь реализовать свои амбиции, ставя под угрозу существование своего государства, ложными обещаниями готовит своему народу новые бедствия и трагедии.

Как сообщает Report, такое мнение высказал председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на конференции на тему ”Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

По его словам, пути тюркских государств были нелегкими: “Тысячи наших сыновей отдали свои жизни во имя нашей государственной независимости и территориальной целостности. Они своей кровью освободили от оккупации наши исконные земли, спасли наше культурно-духовное наследие. Мы вернулись в Карабах навсегда, но среди армян все еще есть те, кто живет идеями мести. К сожалению, среди тех, кто склоняет армянский народ к идеям реваншизма, армянская церковь проявляет особую активность. Армянская церковь, которая стремится реализовать свои амбиции, поставив под угрозу существование своего народа, своего государства, ложными обещаниями готовит своему народу новые бедствия и трагедии”.