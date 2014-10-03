Более 1,34 миллиона паломников прибыли в Мекку для совершения хаджа в этом году

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Более 1,34 миллиона человек прибыли в этом году для совершения хаджа в Саудовскую Аравию. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии, об этом заявил глава Высшего совета по организации хаджа, министр внутренних дел страны Мухаммед бен Наиф бен Абдельазиз.

"В этом году хадж совершают представители 163 наций из различных стран мира", — сообщил он.

При этом 265 тысяч паломников прибыли в Саудовскую Аравию из арабских стран, наибольшее количество — из Египта, Алжира и Марокко.

Отметим, что в этом году хадж совершат 3 600 паломников из Азербайджана.

В пятницу паломники выполняют центральный обряд хаджа, который считается его кульминационным моментом, — стояние на горе Арафат. После данного обряда, которое длится до заката солнца, следует ритуал побивания сатаны камнями в долине Мина.

На следующий день мусульманская община будет отмечать один из главных праздников ислама - Гурбан байрам (праздник жертвоприношения).