Завод в Баку освобождается от налогов на прибыль, имущество и землю на 6 лет

ООО "Бакинский судостроительный завод" (БСЗ), резидент Гарадагского промышленного парка, получит освобождение от налогов на прибыль, имущество и землю еще на 6 лет

Как сообщает "Report", это отражено в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе".

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

На заседании отмечалось, что БСЗ является одним из крупнейших промышленных предприятий в Каспийском регионе и вносит серьезный вклад в модернизацию морского флота Азербайджана.

Завод занимается строительством, ремонтом, переоборудованием судов, морских и водных транспортных средств и имеет большое стратегическое значение с точки зрения снижения зависимости страны от импорта в области судоходства, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора, а также укрепления экспортного потенциала.

Так как текущие цены на строительные проекты завода формировались с учетом действующих льгот, срок которых вскоре истекает, возникла необходимость продлить налоговые льготы для ООО "Бакинский судостроительный завод" (БСЗ) как резидента Гарадагского промышленного парка до 2030 года.

Поскольку практики продления льгот для резидентов промышленного парка ранее не существовало, законопроект предусматривает внесение новых статей в Налоговый кодекс о продлении освобождения от налогов на прибыль, имущество и землю для БСЗ.

В случае принятия поправок срок применения льгот и освобождений для завода составит шесть лет - до 31 декабря 2030 года.

Кроме того, срок освобождения от уплаты таможенных пошлин на импорт товаров для деятельности завода будет продлен на основании изменений в закон "О таможенном тарифе".

Законопроект направлен на поддержку долгосрочного развития судостроительной отрасли, повышение экономической активности, снижение зависимости от импорта и расширение потенциала экспорта услуг.