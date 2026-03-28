Запасы сливочного масла на промпредприятиях Азербайджана выросли в 3 раза

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 3 тысячи 882,9 тонны сливочного масла.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На 1 марта на складах промышленных предприятий образовался запас сливочного масла в объеме 67,3 тонны (+3 раза)

В отчетном периоде в Азербайджане произведено продовольственных товаров на 937,7 млн манатов, что на 11,4% больше, чем годом ранее.