Запасы сливочного масла на промпредприятиях Азербайджана выросли в 3 раза
- 28 марта, 2026
- 15:57
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 3 тысячи 882,9 тонны сливочного масла.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
На 1 марта на складах промышленных предприятий образовался запас сливочного масла в объеме 67,3 тонны (+3 раза)
В отчетном периоде в Азербайджане произведено продовольственных товаров на 937,7 млн манатов, что на 11,4% больше, чем годом ранее.
