В Азербайджане создадут Западный промышленный парк

В Азербайджане на территории города Гянджа и Шамкирского района будет создан Западный промышленный парк.

Как сообщает Report, соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Решение принято в целях обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора, поддержки предпринимательства, расширения конкурентоспособного промышленного производства на основе современных технологий и местных ресурсов, а также дальнейшего роста экономической активности и занятости в регионах страны.

Организация деятельности, управление и развитие парка поручено Агентству по развитию экономических зон.

Для обеспечения проектных работ, подготовки территории парка к эксплуатации и создания внешней и внутренней инфраструктуры из резервного фонда президента Азербайджана Министерству экономики первоначально будет выделено 500 тыс. манатов.