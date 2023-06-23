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Замминистра: Для переработки нам необходимо создать дополнительную сырьевую базу

Замминистра: Для переработки нам необходимо создать дополнительную сырьевую базу Нам необходимо создать дополнительную сырьевую базу, чтобы увеличить количество перерабатывающих предприятий в Азербайджане, и с развитием этой отрасли предотвратить растрату природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.
Промышленность
23 июня 2023 г. 16:23
Замминистра: Для переработки нам необходимо создать дополнительную сырьевую базу

Нам необходимо создать дополнительную сырьевую базу, чтобы увеличить количество перерабатывающих предприятий в Азербайджане, и с развитием этой отрасли предотвратить растрату природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов сказал на проходящей в Баку V Международной научной конференции исследователей в сфере экономики и управления.

"Вторичная переработка занимает важное место в современной экономике. Мы должны усиливать опыт вторичной переработки за счет эффективного использования ресурсов и политики экономики замкнутого цикла, добиваться защиты и устойчивого использования природных ресурсов", - сказал замминистра.

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