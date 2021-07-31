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Закир Ибрагимов: AzerGold перечислил в госбюджет 59 млн манатов

Закир Ибрагимов: AzerGold перечислил в госбюджет 59 млн манатов ЗАО AzerGold в первом полугодии текущего года перечислил в государственный бюджет 18,1 млн манатов.
Промышленность
31 июля 2021 г. 16:40
Закир Ибрагимов: AzerGold перечислил в госбюджет 59 млн манатов

ЗАО AzerGold в первом полугодии текущего года перечислил в государственный бюджет 18,1 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Акционерного общества Закир Ибрагимов на совещании, посвященном итогам первого полугодия и предстоящим задачам.

Он отметил, что налоговые платежи общества за первое полугодие текущего года были осуществлены своевременно и в полном объеме: “В целом за первое полугодие в госбюджет перечислено 18,1 млн манатов. Из этих средств 16,6 млн манатов составили налоги, а более 1,5 млн манатов - отчисления в Государственный фонд социальной защиты”.

По словам Ибрагимова, в целом за период деятельности общества в государственный бюджет было уплачено налогов и пошлин на сумму около 59 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Zakir İbrahimov: “AzerGold” bu il dövlət büdcəsinə 18,1 milyon manat köçürüb”

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