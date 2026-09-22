Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Закир Ибрагимов: AzerGold будет продвигаться по 4 основным стратегическим направлениям

    Промышленность
    • 22 сентября, 2026
    • 15:16
    Закир Ибрагимов: AzerGold будет продвигаться по 4 основным стратегическим направлениям

    ЗАО AzerGold будет продвигаться по 4 основным стратегическим направлениям в соответствии с Государственной программой.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном "Государственной программе по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы".

    По его словам, первое направление – это добыча и переработка золота:

    "Привлечение к добыче дополнительных запасов золота в объеме около 1,28 млн унций в месторождениях "Сёюдлю" и "Ортакенд" значительно увеличит экспорт золота по всей стране.

    Второе направление – черная металлургия. В рамках проекта "Дашкесан" будет создана производственная мощность по выпуску 2 млн тонн горячебрикетированного железа, из которых около 1,7 млн тонн сформирует экспортный потенциал.

    Третье направление – цветные металлы. Подготовка к производству ресурсов меди, цинка и свинца на месторождении "Филизчай" расширит экспортный портфель нашей страны и сформирует новое промышленное направление.

    Четвертое направление – развитие вторичных секторов горнодобывающей промышленности. Эти проекты будут способствовать укреплению новых производственных цепочек, секторов услуг и промышленного потенциала в целом".

    ЗАО AzerGold Ильхам Алиев Закир Ибрагимов
    Zakir İbrahimov: "AzerGold" Dövlət Proqramına uyğun olaraq 4 əsas strateji istiqamətdə irəliləyəcək"
    Chairman: AzerGold to advance in 4 strategic directions under state program

    Последние новости

    21:22

    В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    21:17

    Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза

    Энергетика
    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах президента в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании по горнодобывающей промышленности

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    Лента новостей