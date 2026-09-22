Закир Ибрагимов: AzerGold будет продвигаться по 4 основным стратегическим направлениям

ЗАО AzerGold будет продвигаться по 4 основным стратегическим направлениям в соответствии с Государственной программой.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном "Государственной программе по развитию горнодобывающей (металлорудной) и металлургической промышленности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы".

По его словам, первое направление – это добыча и переработка золота:

"Привлечение к добыче дополнительных запасов золота в объеме около 1,28 млн унций в месторождениях "Сёюдлю" и "Ортакенд" значительно увеличит экспорт золота по всей стране.

Второе направление – черная металлургия. В рамках проекта "Дашкесан" будет создана производственная мощность по выпуску 2 млн тонн горячебрикетированного железа, из которых около 1,7 млн тонн сформирует экспортный потенциал.

Третье направление – цветные металлы. Подготовка к производству ресурсов меди, цинка и свинца на месторождении "Филизчай" расширит экспортный портфель нашей страны и сформирует новое промышленное направление.

Четвертое направление – развитие вторичных секторов горнодобывающей промышленности. Эти проекты будут способствовать укреплению новых производственных цепочек, секторов услуг и промышленного потенциала в целом".