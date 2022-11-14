Власти Индонезии ожидают строительства завода Tesla в стране

Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей Tesla в Индонезии.

Илон Маск заинтересован в строительстве завода по производству электромобилей Tesla в Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

"Мы все еще находимся в процессе переговоров с Илоном Маском и с Tesla. Но я считаю, что Tesla построит завод в Индонезии", - заявил он, подчеркнув важность строительства завода.

"В Индонезии, а тем более в АСЕАН, большой для сбыта такой продукции. Я думаю, что это отличная возможность для Маска", - сказал президент.

Показатели Минтранспорта Индонезии показывают, что по состоянию на октябрь 2022 года в Индонезии насчитывалось около 28 188 электромобилей. К 2025 году правительство страны намерено увеличить этот показатель до 2,5 млн автомобилей.