В Уджаре может быть создан промышленный квартал

Проект может быть рассмотрен после представления соответствующих инвестпроектов

Наличие промышленного потенциала территории, на которой будет создан индустриальный парк, имеет большое значение, так как создание индустриальных парков требует больших затрат.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана о деятельности за 2020 год.

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в сфере промышленности и услуг, а также повышения занятости населения в сфере производства и услуг в ряде регионов созданы промышленные кварталы.

После представления соответствующих инвестиционных проектов и других соответствующих подтверждающих документов может быть рассмотрен вопрос о создании промышленного квартала в Уджарском районе.