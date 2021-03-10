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В Уджаре может быть создан промышленный квартал

В Уджаре может быть создан промышленный квартал Проект может быть рассмотрен после представления соответствующих инвестпроектов
Промышленность
10 марта 2021 г. 14:17
В Уджаре может быть создан промышленный квартал
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Наличие промышленного потенциала территории, на которой будет создан индустриальный парк, имеет большое значение, так как создание индустриальных парков требует больших затрат.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана о деятельности за 2020 год.

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность в сфере промышленности и услуг, а также повышения занятости населения в сфере производства и услуг в ряде регионов созданы промышленные кварталы.

После представления соответствующих инвестиционных проектов и других соответствующих подтверждающих документов может быть рассмотрен вопрос о создании промышленного квартала в Уджарском районе.

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