О нас

В Турции начали серийное производство национального электромобиля TOGG

В Турции начали серийное производство национального электромобиля TOGG Cерийное производство национального электромобиля TOGG началось в субботу в Турции в государственный праздник - День республики. В церемонии схода с конвейера первого турецкого электрокара принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Промышленность
29 октября 2022 г. 22:44
В Турции начали серийное производство национального электромобиля TOGG

Cерийное производство национального электромобиля TOGG началось в субботу в Турции в государственный праздник - День республики. В церемонии схода с конвейера первого турецкого электрокара принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Report, трансляцию вел телеканал TRT 1.

"Турция является одним из ведущих экспортеров автотранспорта. Проект TOGG - подтверждение реализации нашей общей мечты по созданию крепкого будущего для Турции. Это гордость 85-миллионной страны", - сказал Эрдоган, отметив, что мощности предприятия в Бурсе рассчитаны на производство в год 170 тыс электрокаров. По словам президента Турции, первые электромобили TOGG появятся в Турции до конца первого квартала 2023 года после соответствующей сертификации. В феврале станет известна цена на электрокары, добавил он.

Электромобили пяти моделей и шести цветов, символизирующих разные районы Турции, будут производиться в провинции Бурса (район Гемлик) на западе страны.

Электрокар TOGG был представлен в 2019 году. Серийные испытания прототипа кроссовера наиболее популярного сегмента SUV прошли в ноябре 2021 года, он разогнался до 100 км/час за 4,8 секунды. По данным производителей, зарядка электромобиля на 80% займет 30 минут, запас хода составит 500 км.

Как сообщил журналистам генеральный директор компании TOGG Гюрджан Каракаш, в год планируется производить порядка 100 тыс электрокаров, при этом производственные мощности позволяют довести этот показатель до 175 тыс единиц. К 2030 году в планах собрать около миллиона машин. Цена на них, по прогнозам автозавода, будет варьироваться от 43 тыс до 54 тыс долларов США, однако конкретную стоимость до начала продаж представители компании называть не стали, сославшись на международную практику.

Официальные продажи TOGG в Турции начнутся в марте 2023 г. и в течение 1,5 года будут ориентированы на внутренний рынок. Затем планируется экспорт машин в европейские страны, в частности в ФРГ и во Францию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan: "Türkiyənin milli elektromobili dünyanın bir çox ölkəsinin yollarını bəzəyəcək"

Самое важное

Состоялась презентация короткометражного документального фильма Божья коровка
ФотоСостоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"
29 октября 2022 г. 14:53
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi