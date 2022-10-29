В Турции начали серийное производство национального электромобиля TOGG

Cерийное производство национального электромобиля TOGG началось в субботу в Турции в государственный праздник - День республики. В церемонии схода с конвейера первого турецкого электрокара принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Cерийное производство национального электромобиля TOGG началось в субботу в Турции в государственный праздник - День республики. В церемонии схода с конвейера первого турецкого электрокара принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передает Report, трансляцию вел телеканал TRT 1 .

"Турция является одним из ведущих экспортеров автотранспорта. Проект TOGG - подтверждение реализации нашей общей мечты по созданию крепкого будущего для Турции. Это гордость 85-миллионной страны", - сказал Эрдоган, отметив, что мощности предприятия в Бурсе рассчитаны на производство в год 170 тыс электрокаров. По словам президента Турции, первые электромобили TOGG появятся в Турции до конца первого квартала 2023 года после соответствующей сертификации. В феврале станет известна цена на электрокары, добавил он.

Электромобили пяти моделей и шести цветов, символизирующих разные районы Турции, будут производиться в провинции Бурса (район Гемлик) на западе страны.

Электрокар TOGG был представлен в 2019 году. Серийные испытания прототипа кроссовера наиболее популярного сегмента SUV прошли в ноябре 2021 года, он разогнался до 100 км/час за 4,8 секунды. По данным производителей, зарядка электромобиля на 80% займет 30 минут, запас хода составит 500 км.

Как сообщил журналистам генеральный директор компании TOGG Гюрджан Каракаш, в год планируется производить порядка 100 тыс электрокаров, при этом производственные мощности позволяют довести этот показатель до 175 тыс единиц. К 2030 году в планах собрать около миллиона машин. Цена на них, по прогнозам автозавода, будет варьироваться от 43 тыс до 54 тыс долларов США, однако конкретную стоимость до начала продаж представители компании называть не стали, сославшись на международную практику.

Официальные продажи TOGG в Турции начнутся в марте 2023 г. и в течение 1,5 года будут ориентированы на внутренний рынок. Затем планируется экспорт машин в европейские страны, в частности в ФРГ и во Францию.