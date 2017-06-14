В Сумгайытском учебно-образовательном центре SOCAR открылась учебная комната по современным автоматизированным системам управления

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайытском учебно-образовательном центре управления обучения, образования и сертификации Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) состоялась церемония открытия учебной комнаты по современным автоматизированным системам управления при поддержке всемирно известной японской компании Yokogawa Electric Corporation, специализирующейся на современных технологиях (Yokogawa Electric CİS Ltd – головной офис в странах СНГ).

Как сообщает Report, на церемонии приняли участие вице-президент SOCAR по кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов, начальник управления обучения, образования и сертификации Фуад Сулейманов, первый секретарь посла Японии в Азербайджане Усуин и другие лица.

Компания Yokogawa была представлена делегацией из 5 человек, возглавляемой гендиректором российского представительства Владимиром Савельевым.

Учебная комната предназначена для проведения тренингов по автоматическим системам управления, программному обеспечению, а также системам CENTUM и ProSafe.

Начальник управления обучения, образования и сертификации Фуад Сулейманов сообщил, что в тренингах примут участие инженеры и операторы, которые будут управлять парогенераторным комплексом, установкой EP-300 на этилен-полиэтиленовом заводе ПО “Азерикимья”, а также битумной установкой Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, установками по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности на SOCAR-Polymer: “Основная цель заключается во внедрении самых последних технологий в отрасли автоматики и контрольно-измерительных приборов, повышении знаний отечественных специалистов. Управлением велась подготовка рабочих кадров для SOCAR Polymer и карбамидного завода. Со следующего года они начнут работать на производственных площадках. Наряду с этим, следует привлечь к курсам повышения квалификации инженерно-технический состав. В связи с этим принято предложение компании Yokogawa и в Сумгайытском учебно-образовательном центре создан современный стенд по автоматизации процессов производства”.

Х.Мамедов в своем выступлении отметил, что Yokogawa стала победителем тендера по различным проектам, в том числе SOCAR Polymer, строящемся в Сумгайытском химико-промышленном парке.

Директор этилен-полиэтиленового завода ПО "Азерикимья" Октай Нифталиев сообщил, что Yokogawa имеет тесные связи с ПО: “Компания в 2013 году наладила автоматизированную систему управления на парогенераторном комплексе завода. Однако существовали проблемы с подготовкой специалистов по управлению системой. Сдача в эксплуатацию этой учебной комнаты поможет подготовке кадров для завода”.