О нас
Аудио новости

В Сумгайыте запускают производство автомобилей марки IVECO

В Сумгайыте запускают производство автомобилей марки IVECO В Сумгайытском химико-промышленном парке Министерства экономики ООО “Az-Tex-Import" присвоен статус резидента.
Промышленность
29 апреля 2022 г. 12:17
В Сумгайыте запускают производство автомобилей марки IVECO

В Сумгайытском химико-промышленном парке Министерства экономики ООО “Az-Tex-Import" присвоен статус резидента.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон.

По информации, компания на 3 гектарах парка с применением передовых итальянских технологий будет производить малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные грузовики и автомобили спецназанчения марки IVECO.

В рамках проекта с инвестиционной стоимостью 19,2 млн манатов постоянной работой будут обеспечены 90 человек.

Продукцию предприятия планируется продавать на внутреннем рынке, а также экспортировать за рубеж.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda IVECO markalı avtomobillərin istehsalına başlanılır

Другие новости из категории

AzerGold помог с реализацией проекта по поддержке пчеловодов в Дашкесане
ФотоAzerGold помог с реализацией проекта по поддержке пчеловодов в Дашкесане
28 апреля 2022 г. 13:07
В Агдамском промпарке еще двум компаниям присвоен статус резидента
В Агдамском промпарке еще двум компаниям присвоен статус резидента
27 апреля 2022 г. 18:03
AzerGold обсудил возможности сотрудничества с французскими компаниями
AzerGold обсудил возможности сотрудничества с французскими компаниями
27 апреля 2022 г. 15:04
Обсуждено создание таможенных складов в Экономической зоне долины Араз
Обсуждено создание таможенных складов в "Экономической зоне долины Араз"
22 апреля 2022 г. 16:31
Azergold объявил победителей тендеров на 43 млн манатов
Azergold объявил победителей тендеров на 43 млн манатов
22 апреля 2022 г. 15:00
Суд отклонил иск аудиторской компании о взыскании денег с AzerGold
Суд отклонил иск аудиторской компании о взыскании денег с AzerGold
22 апреля 2022 г. 10:19
Внесены изменения в правила перевода земель из одной категории в другую
Внесены изменения в правила перевода земель из одной категории в другую
21 апреля 2022 г. 19:21
Посол : Вьетнамским компаниям будут очень рады в Азербайджане
Посол : Вьетнамским компаниям будут очень рады в Азербайджане
21 апреля 2022 г. 13:48
В этом году промышленное производство в Нахчыване выросло на 2%
В этом году промышленное производство в Нахчыване выросло на 2%
21 апреля 2022 г. 13:07
Катар возобновил поставки полиэтилена в Азербайджан
Катар возобновил поставки полиэтилена в Азербайджан
20 апреля 2022 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi