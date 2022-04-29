В Сумгайыте запускают производство автомобилей марки IVECO

В Сумгайытском химико-промышленном парке Министерства экономики ООО “Az-Tex-Import" присвоен статус резидента.

В Сумгайытском химико-промышленном парке Министерства экономики ООО “Az-Tex-Import" присвоен статус резидента.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон.

По информации, компания на 3 гектарах парка с применением передовых итальянских технологий будет производить малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные грузовики и автомобили спецназанчения марки IVECO.

В рамках проекта с инвестиционной стоимостью 19,2 млн манатов постоянной работой будут обеспечены 90 человек.

Продукцию предприятия планируется продавать на внутреннем рынке, а также экспортировать за рубеж.