В Сумгайыте запускают производство автомобилей марки IVECO

В Сумгайытском химико-промышленном парке Министерства экономики ООО “Az-Tex-Import" присвоен статус резидента.
Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон.
По информации, компания на 3 гектарах парка с применением передовых итальянских технологий будет производить малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные грузовики и автомобили спецназанчения марки IVECO.
В рамках проекта с инвестиционной стоимостью 19,2 млн манатов постоянной работой будут обеспечены 90 человек.
Продукцию предприятия планируется продавать на внутреннем рынке, а также экспортировать за рубеж.