    Азербайджан и BYD обсудили организацию производства электробусов в Сумгайыте

    Промышленность
    • 25 сентября, 2025
    • 12:24
    Азербайджан и BYD обсудили организацию производства электробусов в Сумгайыте

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров провел встречу с представителем китайской компании BYD Тянь Чунлоном, стороны обсудили проект локализации производства электробусов на территории промышленного парка в Сумгайыте и цели на предстоящий период.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию министерства экономики.

    На встрече отмечено, что в последние годы сотрудничество Азербайджана и Китая стремительно развивается. В рамках визита президента Ильхама Алиева в Китай был подписан ряд соглашений и меморандумов, включая заявление о стратегических отношениях, что открывает широкие перспективы для взаимодействия. Китайские инвестиционные проекты в Азербайджане и сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" способствуют укреплению региональной интеграции.

    На встрече стороны представили информацию о шагах, направленных на реализацию экономических приоритетов страны, укрепление промышленного потенциала, внедрение зеленых технологий и повышение энергоэффективности.

