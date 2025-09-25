İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Sumqayıtda elektrikli avtobus istehsalı üzrə görülən işlər müzakirə edilib

    Sənaye
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:38
    Sumqayıtda elektrikli avtobus istehsalı üzrə görülən işlər müzakirə edilib

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan Sumqayıt Sənaye Parkında elektrikli avtobus istehsalının lokallaşdırılması layihəsi üzrə görülən işlər, qarşıdakı dövr üçün hədəflər müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliynə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, nazir Mikayıl Cabbarov Çinin "BYD" şirkətinin Kommersiya nəqliyyat vasitələri şöbəsinin baş meneceri Tien Çunlon ilə görüşüb.

    Bildirilib ki, son illərdə Azərbaycan və Çin arasında əməkdaşlıq sürətlə inkişaf edib. Prezident İlham Əliyevin Çinə dövlət səfəri çərçivəsində imzalanan bir sıra mühüm sazişlər və memorandumlar, o cümlədən "Hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması haqqında Birgə Bəyanat" əməkdaşlıq üçün geniş perspektivlər açır. Vurğulanıb ki, Çin şirkətlərinin Azərbaycanda həyata keçirdiyi sərmayə layihələri, eləcə də "Bir Kəmər, Bir Yol" təşəbbüsü çərçivəsində əlaqələr regional inteqrasiyanın güclənməsinə töhfə verir.

    Görüşdə ölkəmizin iqtisadi prioritetlərinə nail olunması üçün həyata keçirilən tədbirlər, ölkənin sənaye potensialının gücləndirilməsi, "yaşıl" texnologiyaların tətbiqi, enerji səmərəliliyinin artırılması istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib, tərəfdaşlıq üzrə yeni imkanlar, təcrübə və bilik mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib. Yeni istehsal sahələrinə investisiya qoyuluşunun əlavə dəyər zəncirinin inkişaf etdirilməsində önəmi vurğulanıb. Sumqayıt Sənaye Parkında reallaşdırılan elektrik avtobuslarının istehsalının lokallaşdırılması layihəsi üzrə görülən işlər və qarşıdakı dövr üçün hədəflər nəzərdən keçirilib.

    Sumqayıt Sənaye Parkı Mikayıl Cabbarov BYD
    Азербайджан и BYD обсудили организацию производства электробусов в Сумгайыте

    Son xəbərlər

    12:43

    Bakı metrosu bəzi stansiyalarda intervalın fərqli olmasının səbəbini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    12:41

    İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olub

    Futbol
    12:39

    Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcək

    İnfrastruktur
    12:31

    Lənkəranda avtobusun vurduğu velosipedçi xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    12:29

    Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26

    Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:24

    Zabuxda torpaqların əkin üçün istifadəyə verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başlayır

    ASK
    12:22

    Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilib

    Digər ölkələr
    12:20

    "SOCAR Green": Azərbaycan "yaşıl enerji" sahəsində regional ekspertiza mərkəzinə çevriləcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti