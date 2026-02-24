В промзонах Азербайджана в 2026 году откроются 16 новых предприятий

Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Промышленность
    • 24 февраля, 2026
    • 11:28
    В промышленных зонах Азербайджана в этом году ожидается запуск 16 новых предприятий и закладка фундамента еще двух.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

    Он отметил, что процесс расширения промышленных зон активно продолжается: "Уже в январе президент Ильхам Алиев открыл два предприятия в Сумгайытском промышленном парке и заложил фундамент одного предприятия".

    По его словам, промышленность является одним из приоритетных направлений экономической политики страны.

    "Основная цель - превратить промышленные зоны в стратегические центры, обеспечивающие долгосрочное и устойчивое развитие экономики страны. В настоящее время агентство активно продолжает свою деятельность в этом направлении", - сказал Адыгёзялов.

    Bu il Azərbaycandakı sənaye zonalarında 16 yeni müəssisə fəaliyyətə başlayacaq
    Azerbaijan to launch 16 new enterprises in industrial zones

    Лента новостей