В промышленном парке Пираллахи заложен фундамент завода по производству лекарств

Сегодня в промышленном парке Пираллахи состоялась церемония закладки фундамента предприятия по производству лекарственных средств ООО Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations.

Сегодня в промышленном парке Пираллахи состоялась церемония закладки фундамента предприятия по производству лекарственных средств ООО Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, глава компании Абидин Гюльмюш, а также другие официальные лица.

Было отмечено, что 31 июля 2023 года между принадлежащими министерству ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", турецкой GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkəti и ООО SIA Pharmaceutical было подписано соглашение о партнерстве и совместном участии по созданию фармацевтического завода в промышленном парке Пираллахи. В результате проведенных работ, согласно документу, сегодня на 7,8 гектарах парка закладывается фундамент завода по производству лекарств.

С применением передовых технологий Турции на предприятии будут производиться 42 наименования лекарственных средств в различных дозировках и упаковках. Инвестиционная стоимость строящегося завода составляет 59,3 млн манатов. На предприятии постоянной работой будут обеспечены 165 человек. После запуска завода спрос на ряд фармацевтических продуктов в стране будет удовлетворен за счет отечественного производства, зависимость от импорта будет снижена. Продукцию, производимую на заводе с годовой производственной мощностью 50 млн упаковок, планируется также экспортировать в страны региона под брендом Made in Azerbaijan.