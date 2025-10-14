Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    Промышленность
    • 14 октября, 2025
    • 16:34
    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    В Экономической зоне долины Араз в Восточном Зангезуре и Агдамском промышленном парке в Карабахе реализуются новые перспективные проекты.

    Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон Эльчин Казымлы.

    В частности, в Экономической зоне долины Араз будет создано предприятие по производству холодильного оборудования с инвестициями в размере 8 млн манатов. Планируется ежегодно выпускать более 3 680 единиц оборудования 5 различных видов.

    В Агдамском промышленном парке начнет работу мебельная фабрика стоимостью 6 млн манатов. На предприятии будут производиться мебель различного назначения, мягкие панели и металлические аксессуары.

    "Запуск этих двух предприятий позволит создать еще 100 постоянных рабочих мест", - пояснил представитель ведомства.

    Карабах Восточный Зангезур промпарки производство
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yeni istehsal müəssisələri fəaliyyətə başlayacaq
    New enterprises to begin operating in industrial parks of Karabakh, Eastern Zangazur

    Последние новости

    17:18

    Сборная Азербайджана по шахматам проиграла Сербии в последнем туре ЧЕ

    Командные
    17:12

    Транспортная забастовка в Бельгии: Это только начало

    Другие
    17:12
    Фото

    Гафарова и Куртулмуш посетили мавзолей Мухаммада Икбала и мечеть Бадшахи в Пакистане

    Внешняя политика
    16:55

    Два гражданина Франции приговорены в Иране к десяткам лет тюрьмы за шпионаж

    В регионе
    16:48

    В промпарки в Карабахе и Восточном Зангезуре вложено свыше 200 млн манатов

    Промышленность
    16:40

    Добыча товарного газа в Азербайджане выросла примерно на 3%

    Энергетика
    16:40

    Президент утвердил соглашение о Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    16:39

    В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

    Другие страны
    16:34

    В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

    Промышленность
    Лента новостей