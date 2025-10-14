В промпарках Карабаха и Восточного Зангезура начнут работу новые предприятия

В Экономической зоне долины Араз в Восточном Зангезуре и Агдамском промышленном парке в Карабахе реализуются новые перспективные проекты.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Агентства по развитию экономических зон Эльчин Казымлы.

В частности, в Экономической зоне долины Араз будет создано предприятие по производству холодильного оборудования с инвестициями в размере 8 млн манатов. Планируется ежегодно выпускать более 3 680 единиц оборудования 5 различных видов.

В Агдамском промышленном парке начнет работу мебельная фабрика стоимостью 6 млн манатов. На предприятии будут производиться мебель различного назначения, мягкие панели и металлические аксессуары.

"Запуск этих двух предприятий позволит создать еще 100 постоянных рабочих мест", - пояснил представитель ведомства.