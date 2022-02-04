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В Пираллахинский промпарк вложено около 37 млн манатов инвестиций

В Пираллахинский промпарк вложено около 37 млн манатов инвестиций В целом в Пираллахинский промышленный парк Министерства экономики инвестировано 36,7 млн манатов, создано более 100 постоянных рабочих мест.
Промышленность
4 февраля 2022 г. 15:51
В Пираллахинский промпарк вложено около 37 млн манатов инвестиций

В целом в Пираллахинский промышленный парк Министерства экономики инвестировано 36,7 млн манатов, создано более 100 постоянных рабочих мест.

Как передает Report со ссылкой на Агентство развития экономических зон, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления ведомства Эльшад Нуриев на встрече с послом Японии в Азербайджане Чуничи Вада и группой сотрудников посольства.

Э.Нуриев отметил, что парк создан с целью развития фармацевтической промышленности, и 2 из 4 зарегистрированных здесь предприятий-резидентов уже функционируют. Нуриев проинформировал гостей о промышленных зонах в стране, условиях, созданных здесь для предпринимателей, применяемых льготах и оказываемых услугах.

Отметив развитие экономических связей между Азербайджаном и Японией, посол отметил, что японские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в промышленные зоны. Сотрудники посольства ознакомились с заводом по производству шприцев ООО "Diamed Co" в Пираллахинском промпарке. Гостям рассказали, что в процессе производства используется сырье из Японии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPirallahı Sənaye Parkına 37 milyon manata yaxın investisiya yatırılıb

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