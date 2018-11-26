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    В Petkim завершены профилактические работы

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В нефтехимическом комплексе Petkim, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), завершены профилактические работы.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

    "Работы по техническому обслуживанию в производственном комплексе, выполняемые каждые четыре года, завершены", - говорится в докладе.

    Отметим, что стартовавшие 1 октября профилактические работы проводились в течение 63 дней.

    SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.

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