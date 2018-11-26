В Petkim завершены профилактические работы

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В нефтехимическом комплексе Petkim, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), завершены профилактические работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

"Работы по техническому обслуживанию в производственном комплексе, выполняемые каждые четыре года, завершены", - говорится в докладе.

Отметим, что стартовавшие 1 октября профилактические работы проводились в течение 63 дней.

SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.