Плановые ремонтные работы на Petkim начнутся в следующем месяце

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Плановые ремонтные работы (техобслуживание) на единственном нефтехимическом комплексе Турции - Petkim, основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), начнутся 1 октября и займут 63 дня.

Об этом сообщает Report со ссылкой на платформу информирования общественности Турции (Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP).

"Планируется, что масштабные профилактические работы, проводимые в производственном комплексе каждые 4 года, начнутся 1 октября и продлятся около 63 дней. В рамках этих работ производство будет останавливаться на различные сроки", - говорится в заявлении.

Отмечается, что плановое техобслуживание на этиленовом заводе будет проводиться в течение 45 дней. В этом периоде спрос на продукцию, в том числе полимеры, будет покрываться за счет имеющихся запасов.

Напомним, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже.