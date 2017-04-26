В Petkim будет инвестировано 100 млн долларов в этом году

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Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Petkim, первый и единственный производитель нефтехимической продукции в Турции, планируется инвестировать 100 млн долларов в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал Билал Гулиев, заместитель гендиректора Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

По его словам, в соответствии с инвестиционной программой, часть этих средств уже потрачено в первом квартале: "Общий бюджет Petkim в этом году составляет 200 млн долларов, инвестиционный – 100 млн долларов. Для продолжения деятельности Petkim на полную мощность инвестиция должна осуществляться постоянно. Сейчас Petkim работает на полную мощность, производится около 50 видов продукции".