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    В Petkim будет инвестировано 100 млн долларов в этом году

    Об этом сказал заместитель гендиректора холдинга Билал Гулиев© Report.az

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Petkim, первый и единственный производитель нефтехимической продукции в Турции, планируется инвестировать 100 млн долларов в этом году.

    Как сообщает Report, об этом сказал Билал Гулиев, заместитель гендиректора Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

    По его словам, в соответствии с инвестиционной программой, часть этих средств уже потрачено в первом квартале: "Общий бюджет Petkim в этом году составляет 200 млн долларов, инвестиционный – 100 млн долларов. Для продолжения деятельности Petkim на полную мощность инвестиция должна осуществляться постоянно. Сейчас Petkim работает на полную мощность, производится около 50 видов продукции".

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