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Болгарская компания инвестирует в переработку моторных и промышленных масел в Азербайджане

Болгарская компания инвестирует в переработку моторных и промышленных масел в Азербайджане Агентство по развитию экономических зон предоставило болгарской компании Caspian Lubricants Recycling сертификат резидента Сумгайытского химического промышленного парка.
Промышленность
8 мая 2024 г. 15:48
Болгарская компания инвестирует в переработку моторных и промышленных масел в Азербайджане

Агентство по развитию экономических зон предоставило болгарской компании Caspian Lubricants Recycling сертификат резидента Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает Report, сертификат был вручен на проходящем в Баку азербайджано-болгарском бизнес-форуме.

Тем самым число резидентов промпарка достигло 41.

Компания реализует проект по производству базовых масел путем переработки отработанных моторных и промышленных масел. Инвестиционная стоимость проекта составляет 13,1 млн манатов. На предприятии будут созданы 54 постоянных рабочих места.

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Версия на английском языке Bulgarian company to invest in recycling of engine and industrial oil in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan şirkəti Azərbaycanda mühərrik və sənaye yağlarının təkrar emalına investisiya yatıracaq

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