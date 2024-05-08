Болгарская компания инвестирует в переработку моторных и промышленных масел в Азербайджане

Агентство по развитию экономических зон предоставило болгарской компании Caspian Lubricants Recycling сертификат резидента Сумгайытского химического промышленного парка.

Агентство по развитию экономических зон предоставило болгарской компании Caspian Lubricants Recycling сертификат резидента Сумгайытского химического промышленного парка.

Как сообщает Report, сертификат был вручен на проходящем в Баку азербайджано-болгарском бизнес-форуме.

Тем самым число резидентов промпарка достигло 41.

Компания реализует проект по производству базовых масел путем переработки отработанных моторных и промышленных масел. Инвестиционная стоимость проекта составляет 13,1 млн манатов. На предприятии будут созданы 54 постоянных рабочих места.