Болгарская компания инвестирует в переработку моторных и промышленных масел в Азербайджане

Агентство по развитию экономических зон предоставило болгарской компании Caspian Lubricants Recycling сертификат резидента Сумгайытского химического промышленного парка.
Как сообщает Report, сертификат был вручен на проходящем в Баку азербайджано-болгарском бизнес-форуме.
Тем самым число резидентов промпарка достигло 41.
Компания реализует проект по производству базовых масел путем переработки отработанных моторных и промышленных масел. Инвестиционная стоимость проекта составляет 13,1 млн манатов. На предприятии будут созданы 54 постоянных рабочих места.