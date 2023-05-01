В Гаджигабуле заложен фундамент завода в рамках проекта "Производство легковых автомобилей"

В промышленном квартале в Гаджигабуле, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон, в рамках проекта "Производство легковых автомобилей" заложен фундамент завода по локализации этапа покраски, сварки и сборки автомобильного производства.

В промышленном квартале в Гаджигабуле, находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон, в рамках проекта "Производство легковых автомобилей" заложен фундамент завода по локализации этапа покраски, сварки и сборки автомобильного производства.

Как сообщает Report, на церемонии выступили заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, руководитель Агентства развития экономических зон Эльшад Нуриев, председатель Общественного объединения "Ассоциация производителей машин и оборудования Азербайджана" Эмин Ахундов, руководитель АО "Узавтосаноат" Улугбек Розукулов, посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов. Они отметили, что завод является очередным успешным примером азербайджано-узбекского сотрудничества и будет способствовать развитию автомобильной промышленности в нашей стране.

"Первый этап автомобильной промышленности, начавшийся несколько лет назад, предназначался только для сборки. Сегодня на втором этапе заложен фундамент завода по локализации этапа покраски, сварки и сборки автомобильного производства. После этого этапа развитие побочной отрасли будет продолжаться еще более быстрыми темпами. На следующем этапе производства автомобиля предусмотрено производство и других запасных частей", - отметил Э.Ахундов.