В фармацевтический завод в промышленном парке Пираллахи инвестируют 21 млн долларов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ На первоначальном этапе в фармацевтический завод Caspian Pharmed, строящийся на территории промышленного парка Пираллахи, будет вложено 20,6 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на прошедшей сегодня церемонии закладки фундамента фармацевтического завода.

Министр отметил, что второй по счету в промышленном парке фармацевтический завод будет производить болеутоляющие, антигистаминные препараты, нестероидные противовоспалительные средства, препараты для лечения сердечных заболеваний, витамины и пищевые добавки: "2 ноября прошлого года заложен фундамент первого совместного азербайджано-российского завода. Сегодня заложен фундамент совместного азербайджано-иранского завода. Завод будет оснащен германским и итальянским оборудованием. Строительство продлится примерно полтора года. Производство на заводе планируется начать в третьем квартале будущего года".

По словам Ш.Мустафаева, большая часть производимых препаратов будет направлена на внутреннее потребление, остальная часть – на экспорт: "Согласно представленному бизнес-плану, панируется экспорт лекарственных препаратов на рынки России, Грузии, Казахстана. На первоначальном этапе работой будут обеспечены 90 человек, минимальная заработная плата составит 700 манатов. В течение 7 лет завод сможет воспользоваться льготами для субъектов предпринимательства. Внутренняя норма рентабельности составит 17,24%".

Министр подчеркнул, что в марте этого года ожидается закладка фундамента третьего завода: "Сейчас мы рассматриваем другие предложения. Думаю, в течение 2-3 лет в Азербайджане будет запущено несколько заводов по производству лекарств. Это приведет к снижению стоимости лекарств в стране".