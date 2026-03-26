В Азербайджане за два месяца производство пропилена снизилось на 19%

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 21,3 тыс. тонн пропилена, что на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, на 1 марта запасы готовой продукции в резервуарах составили 0,5 тыс. тонн.

Отметим, что в 2025 году в стране было произведено 144 тыс. тонн пропилена - на 19% больше, чем в 2024 году.