В Азербайджане за два месяца производство пропилена снизилось на 19%
- 26 марта, 2026
- 09:37
В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 21,3 тыс. тонн пропилена, что на 19% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.
Согласно данным, на 1 марта запасы готовой продукции в резервуарах составили 0,5 тыс. тонн.
Отметим, что в 2025 году в стране было произведено 144 тыс. тонн пропилена - на 19% больше, чем в 2024 году.
