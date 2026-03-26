Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən propilenin həcmi açıqlanıb
Sənaye
- 26 mart, 2026
- 09:27
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 21,3 min ton propilen istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19 % azdır.
Bu il martın 1-nə ölkədə 0,5 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 144 min ton propilen istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 19 % çoxdur.
