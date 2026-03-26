İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sənaye
    • 26 mart, 2026
    • 09:27
    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən propilenin həcmi açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 21,3 min ton propilen istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19 % azdır.

    Bu il martın 1-nə ölkədə 0,5 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2025-ci ildə Azərbaycanda 144 min ton propilen istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 19 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi propilen istehsalı
    В Азербайджане за два месяца производство пропилена снизилось на 19%

    Son xəbərlər

    09:41

    KİV: Türkiyənin neft tankeri vurulub

    Region
    09:39

    Azərbaycanda yağıntılı hava müşahidə edilir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:38

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək

    Digər
    09:36

    Belarusla Şimali Koreya dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar

    Digər ölkələr
    09:27

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən propilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    09:06

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.03.2026)

    Maliyyə
    09:01

    DÇ-2026: Türkiyə-Rumıniya oyunu ilə pley-off yarımfinallarına start veriləcək

    Futbol
    08:52

    İrakli Kobaxidze: Patriarx seçimi yalnız Müqəddəs Sinodun səlahiyyətindədir

    Region
    08:50

    Çin PUA-larla bağlı yeni silah sistemini təqdim edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti