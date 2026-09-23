В Азербайджане рассмотрят дополнительные льготы для черной металлургии
Промышленность
- 23 сентября, 2026
- 10:52
В Азербайджане рассмотрят дополнительные льготы для черной металлургии и возможность установления конкурентоспособных тарифов на железнодорожные перевозки ее продукции.
Как сообщает Report, это предусмотрено утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программой по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности на 2027–2030 годы.
Сначала планируется изучить ситуацию на рынке, а также производственные и логистические расходы отрасли. По итогам этой оценки будут разработаны предложения и определена их экономическая эффективность. Затем экономически обоснованные решения предполагается внедрить.
Последние новости
13:06
Фото
Видео
Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе ReportКарабах
13:02
Фото
В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНОРелигия
13:00
Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"В регионе
13:00
Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для ВенгрииДругие страны
12:59
Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II кварталеФинансы
12:56
"Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услугЭнергетика
12:46
Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите КаспияВнешняя политика
12:42
Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет градЭкология
12:38