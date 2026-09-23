В Азербайджане рассмотрят дополнительные льготы для черной металлургии и возможность установления конкурентоспособных тарифов на железнодорожные перевозки ее продукции.

Как сообщает Report, это предусмотрено утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программой по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности на 2027–2030 годы.

Сначала планируется изучить ситуацию на рынке, а также производственные и логистические расходы отрасли. По итогам этой оценки будут разработаны предложения и определена их экономическая эффективность. Затем экономически обоснованные решения предполагается внедрить.