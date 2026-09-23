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    В Азербайджане рассмотрят дополнительные льготы для черной металлургии

    Промышленность
    • 23 сентября, 2026
    • 10:52
    В Азербайджане рассмотрят дополнительные льготы для черной металлургии

    В Азербайджане рассмотрят дополнительные льготы для черной металлургии и возможность установления конкурентоспособных тарифов на железнодорожные перевозки ее продукции.

    Как сообщает Report, это предусмотрено утвержденной президентом Ильхамом Алиевым Государственной программой по развитию горнодобывающей (металлические руды) и металлургической промышленности на 2027–2030 годы.

    Сначала планируется изучить ситуацию на рынке, а также производственные и логистические расходы отрасли. По итогам этой оценки будут разработаны предложения и определена их экономическая эффективность. Затем экономически обоснованные решения предполагается внедрить.

    Горнодобывающая промышленность Металлургическая промышленность Льготы
    Azərbaycanda qara metallurgiya sahəsində əlavə stimullaşdırıcı tədbir və güzəştlər tətbiq ediləcək
    Azerbaijan to consider additional incentives for ferrous metallurgy

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