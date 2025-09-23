Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Азербайджане построят металлургический завод с перспективой перехода на водородное топливо

    Промышленность
    • 23 сентября, 2025
    • 16:35
    В Азербайджане построят металлургический завод с перспективой перехода на водородное топливо

    ООО "Дашкесан Демир Филиз" и казахстанская компания Fonte GreenMet Investments Fund создадут в Азербайджане завод по производству горячебрикетированного железа (HBI) мощностью 2 млн тонн в год.

    Как сообщает Report, об этом генеральный директор компании Джейхун Алиев заявил на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    ОН добавил, что предприятие будет построено в Шамкирском районе на основе соглашения между Fonte GreenMet Investments Fund и "Дашкесан Демир Филиз".

    По его словам, запуск производства намечен на начало 2029 года, а минимизация воздействия на окружающую среду станет одним из ключевых приоритетов проекта.

    "Новый завод будет работать по технологии прямого восстановления железа (DRI), которая позволяет сократить выбросы углерода до 60% по сравнению с доменными печами. На первом этапе в процессе будет использоваться природный газ, однако предприятие проектируется с возможностью перехода на водород, что в перспективе обеспечит производство стали с нулевыми углеродными выбросами", - отметил Алиев.

