İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaq

    Sənaye
    • 23 sentyabr, 2025
    • 15:54
    Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaq
    Ceyhun Əliyev

    Qazaxıstanın "Fonte GreenMet Investments Fund" şirkəti ilə "Daşkəsən Dəmir Filiz" MMC arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən, illik 2 milyon ton istehsal gücünə malik isti briketlənmiş dəmir (HBI) zavodu Şəmkir rayonunda inşa ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Daşkəsən Dəmir Filiz" MMC-nin baş direktoru Ceyhun Əliyev Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (AIIF 2025) 2-ci günündə təşkil olunan brifinqdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, zavodun 2029-cu ilin əvvəlində istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

    "İstehsal prosesində ən müasir texnologiyalar tətbiq olunacaq və ətraf mühitə zərərli təsirlərin minimuma endirilməsi əsas prioritet olacaq. Yeni müəssisə birbaşa reduksiya (DRI - direct reduced iron) texnologiyası ilə fəaliyyət göstərəcək. Bu üsul ənənəvi domna sobaları ilə müqayisədə karbon emissiyalarını 60 %-dək azaldır. Burada kömür əvəzinə təbii qazdan istifadə ediləcək, gələcəkdə isə qazın hidrogenlə əvəzlənməsi imkanı yaradılacaq ki, bu da sıfır karbon emissiyasına keçidi asanlaşdıracaq", - deyə C. Əliyev vurğulayıb.

    AIIF 2025 “Fonte GreenMet Investments Fund” “Daşkəsən Dəmir Filiz” MMC briketlənmiş dəmir zavodu

    Son xəbərlər

    16:16

    Naxçıvanın kənd təsərrüfatı naziri Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    ASK
    16:13
    Rəy

    ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRH

    Analitika
    16:11

    Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    16:10

    Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"

    Sənaye
    16:05
    Foto

    Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilib

    Futbol
    16:05

    Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardı

    Digər
    16:03

    İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşüb

    Futbol
    15:59
    Foto

    AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcək

    Sənaye
    15:54

    Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaq

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti