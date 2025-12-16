Qarabağda türk dünyası ilə bağlı forum keçirilməsi planlaşdırılır
Biznes
- 16 dekabr, 2025
- 10:49
Gələn il Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyi ("MÜSİAD Azərbaycan") Qarabağda türk dünyası ilə bağlı forum keçirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "MÜSİAD Azərbaycan"ın İdarə Heyətinin sədri Rəşad Cabirli bildirib.
"Bizim Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan bütün ölkələrdə şöbələrimiz var. Bu da həmin ölkələrlə iqtisadi, o cümlədən ticarət əlaqələrimizin inkişafı üçün çox önəmlidir", - deyə o qeyd edib.
Son xəbərlər
10:57
Kambocada 130 minə yaxın uşaq evlərini tərk edibDigər ölkələr
10:57
Naxçıvanda zəncirvari qəza olub, marşrut avtobusu dörd avtomobilə çırpılıbHadisə
10:56
Nazir: Keyfiyyətli məktəbəqədər, ibtidai təhsil olmadıqca keyfiyyətli ali təhsildən söhbət gedə bilməzElm və təhsil
10:55
İlham Əliyev: "Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının azad fəaliyyəti üçün geniş imkanlar yaradıb"Biznes
10:51
Myanmada üç Rusiya vətəndaşı oğurlanıbDigər ölkələr
10:50
Müalicəyə ehtiyacı olan uşaqların şəkillərini paylaşaraq 200 min manata yaxın pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıbHadisə
10:49
Qarabağda türk dünyası ilə bağlı forum keçirilməsi planlaşdırılırBiznes
10:46
"MÜSİAD Azərbaycan"ın üzvlərinın ölkəyə investisiya qoyuluşu açıqlanıbBiznes
10:42