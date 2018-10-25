В Азербайджане планируется произвести 100 тыс. тонн полипропилена в 2019 году

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В 2019 году полипропиленовый завод SOCAR Polymer планирует производство 100 тыс. тонн продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакет госбюджета на 2019 год.

Согласно прогнозу, объемы производства полипропилена на заводе достигнут 160 тыс. тонн в 2020 году, 170 тыс. тонн в 2021 году и 180 тыс. тонн в 2022 году.

Напомним, что открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля этого года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Производственная мощность завода составляет 184 тыс. тонн в год.

Полипропилен является основным материалом, используемым при производстве контейнеров, текстильных изделий, канцелярских товаров, автомобильных деталей, электронных и электрических приборов и других потребительских товаров, а также различных комплектующих.

До начала октября на заводе произведено около 6 тыс. тонн полипропилена. 5 октября полипропиленовый завод начал экспорт продукции. На первоначальном этапе экспортировано 170 тонн продукции на турецкий рынок. Экспорт осуществляет SOCAR Trading – торговая ветка SOCAR.

70% продукции планируется экспортировать и 30% направить на внутренний рынок.