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В Азербайджане незначительно сократилось производство фруктовых соков

В Азербайджане незначительно сократилось производство фруктовых соков В Азербайджане незначительно сократилось производство фруктовых соков
Промышленность
24 мая 2025 г. 10:22
В Азербайджане незначительно сократилось производство фруктовых соков

В январе-апреле текущего года в Азербайджане было произведено 1 млн 451,2 тыс. декалитров фруктового сока, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Кроме того, за отчетный период в Азербайджане было произведено 54 272,4 тонны консервированных фруктов и овощей, что на 9,3% больше, чем годом ранее.

По состоянию на 1 мая в стране имелось 712,6 тыс. декалитров запасов фруктовых соков и 18 075 тонн консервированных фруктов и овощей, что на 5,8% и 15,1% больше, чем в предыдущем году соответственно.

Отметим, что за 4 месяца в Азербайджане произведено продовольственных товаров на сумму 1 млрд 778,1 млн манатов, что на 12,5% больше показателя предыдущего года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı cüzi azalıb

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