В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"
Промышленность
- 22 сентября, 2025
- 15:49
Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики и компания "China Datang Overseas Investment Co." подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в стране "Промышленного парка зеленой энергии".
Как сообщает Report, Меморандум был подписан в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025).
Документ подписали председатель Правления Агентства Сеймур Адыгезалов и генеральный менеджер китайской компании Юанлонг Чжоу.
Основная цель парка - внести вклад в развитие возобновляемых источников энергии и экологических технологий.
