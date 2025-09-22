Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"

    Промышленность
    • 22 сентября, 2025
    • 15:49
    В Азербайджане будет создан Промышленный парк зеленой энергии

    Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики и компания "China Datang Overseas Investment Co." подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в стране "Промышленного парка зеленой энергии".

    Как сообщает Report, Меморандум был подписан в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025).

    Документ подписали председатель Правления Агентства Сеймур Адыгезалов и генеральный менеджер китайской компании Юанлонг Чжоу.

    Основная цель парка - внести вклад в развитие возобновляемых источников энергии и экологических технологий.

