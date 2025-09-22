В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики и компания "China Datang Overseas Investment Co." подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию в стране "Промышленного парка зеленой энергии".

Как сообщает Report, Меморандум был подписан в рамках проходящего в Баку I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025).

Документ подписали председатель Правления Агентства Сеймур Адыгезалов и генеральный менеджер китайской компании Юанлонг Чжоу.

Основная цель парка - внести вклад в развитие возобновляемых источников энергии и экологических технологий.