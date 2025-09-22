Azərbaycanda "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı" yaradılacaq
Sənaye
- 22 sentyabr, 2025
- 15:44
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi və "China Datang Overseas Investment Co." şirkəti arasında ölkədə "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı"nın yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində baş tutub.
Sənədi Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Seymur Adıgözəlov və Çin şirkətinin baş meneceri Yuanlong Zhou imzalayıb.
Parkın əsas məqsədi bərpa olunan enerji və ekoloji texnologiyaların inkişafına töhfə verməkdir.
