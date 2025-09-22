İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycanda "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı" yaradılacaq

    Sənaye
    • 22 sentyabr, 2025
    • 15:44
    Azərbaycanda Yaşıl Enerji Sənaye Parkı yaradılacaq

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi və "China Datang Overseas Investment Co." şirkəti arasında ölkədə "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı"nın yaradılması üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində baş tutub.

    Sənədi Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Seymur Adıgözəlov və Çin şirkətinin baş meneceri Yuanlong Zhou imzalayıb.

    Parkın əsas məqsədi bərpa olunan enerji və ekoloji texnologiyaların inkişafına töhfə verməkdir.

    İqtisadiyyat Nazirliyi İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi China Datang Overseas Investment Co. Anlaşma memorandumu
    В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"

    Son xəbərlər

    15:50

    AZPROMO və Dünya İqtisadi Forumu tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

    Biznes
    15:46

    Azərbaycan IFC ilə yeni əməkdaşlıq sazişi imzalayıb

    Biznes
    15:45

    Roland Prays: "Dünya Bankı və Aİ 2026-cı ildə Orta Dəhlizi inkişaf etdirəcək"

    İnfrastruktur
    15:44

    Azərbaycanda "Yaşıl Enerji Sənaye Parkı" yaradılacaq

    Sənaye
    15:43

    KOBİA: KOB-ların rəqəmsal və "yaşıl keçid"inə dəstək artırılır

    Biznes
    15:36

    "Bank Avrasiya"nın Müşahidə Şurası yenidən formalaşdırılacaq

    Maliyyə
    15:33
    Rəy

    Fələstinin tanınması – Yaxın Şərq düyününü vuranlar onu açmağa başlayıb - ŞƏRH

    Region
    15:32

    Ceyms Jan: "Azərbaycan üçün yeni qlobal investisiya strategiyalarının hazırlanması zəruridir"

    Biznes
    15:22

    AZPROMO: Bu ildən ixracatçılara əlavə dəstək mexanizmləri təqdim olunacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti