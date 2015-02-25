​В 2014 году Латвия собрала рекордный урожай зерновых

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ По данным Центрального статистического бюро, в 2014 году урожай зерновых в Латвии составил 2,2 млн. тонн, по сравнению с 1,9 млн. тонн в 2013 году.

Как передает Report, это самый большой в истории страны урожай зерновых.

Прежний рекорд урожая зерновых был в 2012 году — 2,1 млн. тонн. Рекордному урожаю способствовало увеличение посевных площадей в прошлом году.

В 2014 году зерновыми культурами было засеяно 655,2 тыс. га, что на 71,3 тыс. га или 12,2% больше 2013 года. Объем производства пшеницы составил 1,5 млн. тонн против 1,4 млн. тонн в прошлом году. Урожай рапса в Латвии в 2014 году сократился до 186 тыс. тонн против 297 тыс. тонн в 2013 году.