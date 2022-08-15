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Узбекские бизнесмены намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном

Узбекские бизнесмены намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном Бизнесмены Узбекистана хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в текстильной отрасли.
Промышленность
15 августа 2022 г. 18:56
Узбекские бизнесмены намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном

Бизнесмены Узбекистана хотят расширить сотрудничество с Азербайджаном в текстильной отрасли.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития экономических зон минэкономики.

В ведомстве отметили, что делегация узбекских предпринимателей посетила нашу страну и посетила местные предприятия.

После ознакомления с работами, проделанными в Сумгайытском химико-промышленном парке, делегация посетила действующий в Сумгаите текстильный парк. До сведения гостей было доведено, что в текстильном парке функционируют прядильные, ткацкие, красильные и швейные фабрики, производятся различные виды тканей, постельные принадлежности, одеяла, подушки, а также огнеупорная и непромокаемая униформа различного назначения, военная и больничная формы, халаты, полотенца для гостиниц.

Члены делегации также побывали на фабрике по производству очищенного хлопка в Уджарском районе. Они были проинформированы, что на предприятии, продукция которого экспортируется в Турцию, Иран, Украину и другие страны, на постоянной основе трудятся 200 человек.

Далее гости ознакомились с работой, проведенной в Мингячевирском промышленном парке, и деятельностью текстильной фабрики, являющейся резидентом парка. Было отмечено, что на фабрике способами Ring и Opend End по технологиям Германии, Швейцарии, Японии и Турции производится пряжа. На предприятии с инвестиционной стоимостью 93,5 млн долларов США на постоянной основе трудоустроены 475 человек. До сих пор предприятие произвело продукции на сумму 189 миллионов манатов, из которых 93% было экспортировано в Турцию, Россию, Португалию, Пакистан, Польшу, Бельгию, Украину и др. страны под брендом Made In Azerbaijan.

Гостям была представлена ​​презентация о промышленных зонах и агропарках под управлением Агентства, в том числе предоставлена информация о деятельности Евлахского пилотного агропарка и условиях, которые будут здесь созданы для предпринимателей.

Во время ознакомления с деятельностью ООО Azəripək при ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" до сведения узбекских бизнесменов было доведено, что за шесть месяцев текущего года на предприятии произведено 341 тонн сырого кокона.

В ходе визита делегация также ознакомилась с деятельностью Гахской станцией племенного шелководства и Гахского агропарка.

Напомним, что 1 августа между Агентством развития экономических зон минэкономики Азербайджана и бизнес-ассоциациями Узбекистана (Ассоциация "Узбекипаксаноат" и Ассоциация "Узтекстильпром") в Ташкенте были подписаны меморандумы о сотрудничестве по развитию шелководства и коконоводства, а также хлопководства и текстильной промышленности.

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Версия на английском языке ФотоUzbek business people intend to expand cooperation with Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbək iş adamları Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

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