Technol представил свой годовой отчет

Bakı. 29 yanvar. REPORT.AZ/ Первый современный производитель моторных и промышленных масел в Азербайджане и на Кавказе – компания Technol представила свой годовой отчет.

Как сообщает Report, в течение года Technol произвел в общей сложности 5 000 тонн продукции. Продукты компании продаются на внутреннем рынке и экспортируются в Грузию и Турцию.

Директор компании Мурад Рафиев, представивший годовой отчет на мероприятии по случаю однолетия компании, сообщил, что за прошедший год компания выиграла 9 тендеров, открыла 1 125 точек продаж, подписала 195 корпоративных контрактов: "Среди 9 тендеров, которые выиграла наша компания, есть организованные такими крупными госструктурами как министерство обороны, Государственная пограничная служба, "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Каспийское морское пароходство", ОАО "Азерсу", Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Производственное объединение "Азерикимья". Одним из крупнейших из них является тендер министерства обороны. Сегодня Technol осуществляет поставки масел для всех видов техники Национальной армии Азербайджана. В наш первый год мы получили несколько международных сертификатов, включая сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015, сертификат системы экологического менеджмента ISO 14001:2015, международный стандарт управления качеством в лабораториях ISO 17025:2005".

М.Рафиев отметил, что ассортимент произведенной предприятием продукции включает в общей сложности 82 вида, в том числе универсальные моторные, дизельные, трансмиссионные масла и пр.

Соучредитель Technol Эльвин Гаджиев рассказал о достижениях компании за первый год, добавив, что за это время дан старт экспорту продукции, производство, логистика и мощности хранилищ мощности удвоились. Он также отметил, что целью компании является производство качественного продукта, хороший сервис и защита интересов партнеров компании.