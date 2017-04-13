Строительство азотной установки для SOCAR Polymer завершится в этом году

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Строительство азотной установки в рамках проекта SOCAR Polymer будет завершено в этом году.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров на проходящем сегодня в Баку собрании бизнес-миссии "Газпромбанка".

Он отметил, что оборудование уже доставлено в Азербайджан: "Подписанное соглашение предусматривает строительство и поставку азотной установки компанией "Криогенмаш", входящей в группу "Газпромбанка". Мы успешно сотрудничаем с "Газпромбанком". Мы обмениваемся опытом в рамках этого сотрудничества. "Газпромбанк" выделил на проект SOCAR Polymer примерно 500 млн долларов. Кроме того, банк является финансовым консультантом по проекту газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса - SOCAR-GPC в Гарадаге".

Ф.Джафаров отметил, что работы по проекту SOCAR Polymer успешно продвигаются в соответствии с графиком и в рамках бюджета.

Отметим, что в июне прошлого года президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Соглашение предусматривает строительство и поставку азотной установки компанией "Криогенмаш" в рамках проекта SOCAR Polymer. Установка обеспечит удовлетворение спроса на газообразный азот высокой чистоты.