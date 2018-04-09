SOCAR Polymer завершила первый этап проекта "Вдохновим школьников" - ВИДЕО

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В ООО SOCAR Polymer соразмерно поставленным целям были оценены результаты, достигнутые в рамках проекта "Вдохновим школьников", предложенного отделом по связям с общественностью компании.

Как сообщили Report в компании, первый этап проекта, предусмотренного для семиклассников, только начавших изучать химию, охватил I четверть 2018 года. Цель проекта – донести на уроках химии до школьников важность обретения знаний по данному предмету и их практическую значимость, сообщить об интересных и занимательных сторонах этой науки, и, что самое главное, акцентировать внимание молодежи на этой отрасли в условиях развития нефтяной промышленности в Азербайджане, вдохновить их на получение соответствующих специальностей. Школьникам выпал шанс ознакомиться с деятельностью компании SOCAR Polymer, осуществляющей деятельность в сфере химической промышленности, а также была предоставлена возможность получить новую информацию о полимерах.

Первый этап этого социально-просветительского проекта, реализуемого при поддержке Управления образования города Баку, охватил средние общеобразовательные школы № 244, 253, 273 и 53 в Бинагадинском, Гарадагском и Ясамальском районах Баку, а также Азербайджанский британский колледж.

В сообщении отмечается, что на встречах, проведенных со школьниками вышеуказанных учебных заведений, приняли участие свыше 150 учащихся, получивших обширную информацию о химических процессах, ежеминутно протекающих в повседневной жизни, окружающей среде и человеческом организме. Слушатели постигли обширные возможности химической науки, познав важную роль этой отрасли в современной жизни. Школьники с интересом слушали о том, что полимеры достаточно крепки, в связи с чем их используют даже в изготовлении пуленепроницаемых жилетов, многие предметы выполнены именно из натуральных и синтетических полимеров.

Презентации школьникам провели сотрудники SOCAR Polymer – Севиндж Гафарлы и Низам Захидли:

"Эти 21-летние молодые люди, показавшие высокие результаты на вступительных экзаменах в университет, являющиеся финалистами проводимой компанией SOCAR Polymer программы Летней практики и зачисленные в компанию на должность инженеров-технологов, явили собой прекрасный образец для молодежи".

Напомним, что проект "Вдохновим школьников" реализуется в целях исполнения пунктов 5.4. (Повышение уровня кадровых ресурсов и развитие науки) и 5.4.5 (Приведение процессов кадровой подготовки в образовательных учреждениях в соответствие с требованиями рынка труда) "Госпрограммы по развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020-е гг.", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 26 декабря 2014 года.