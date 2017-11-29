SOCAR Polymer запустит полипропиленовый завод в мае

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Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Установка по производству полипропилена, строящаяся в Сумгайытском химико-промышленном парке в рамках проекта SOCAR Polymer, будет введена в эксплуатацию в мае 2018 года, а запуск установки по производству полиэтилена высокой плотности ожидается в октябре.

Как сообщает Report, об этом сказал финансовый директор ООО SOCAR-Polymer Фуад Ахмедов на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии" в Баку.

По его словам, реализовано 94,8% работ по строительству полипропиленовой установки с производственной мощностью 180 тыс. тонн в год: "Детальные инженерные работы на установке завершены на 99,99%, закупки - на 100%, строительные работы - 89,8%. Установка будет введена в эксплуатацию в мае".

Финансовый директор SOCAR Polymer также сообщил, что уже выполнено 81,4% на установке по производству полиэтилена высокой плотности, годовая мощность которого составляет 120 тыс. тонн: "Инженерные работы на установке завершены на 99,4%, закупки - на 99,6%, строительные работы – 62,3%. Установку планируется запустить в третьем квартале следующего года".

Ф. Ахмедов отметил, что заводы, расположенные в Сумгайытском химико-промышленном парке, имеют налоговые льготы, полную инфраструктурную поддержку и другие льготы, благодаря чему сэкономлено 100 млн долларов.

SOCAR Polymer строится в рамках бюджета, добавил он.