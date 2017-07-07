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    SOCAR Methanol раскрыл производственные показатели

    В этом году завод планирует произвести 250 тысяч тонн

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Метаноловый завод произвел 100 848,34 тонн метанола в первом полугодии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО SOCAR Methanol.

    Отмечается, что в этом году завод планирует произвести 250 тысяч тонн метанола.

    “С учетом спроса на метанол на мировом рынке, одной из приоритетных задач является доведение объема производства до 500 тыс. тонн в год”, - говорится в информации.

    Отметим, что метаноловый завод, переданный под управление ООО SOCAR Methanol с ноября 2016 года, с января текущего года возобновил производственный процесс на основе новых структурных и управленческих принципов. 

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