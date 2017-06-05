SOCAR Methanol планирует нарастить производственный потенциал

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Производственную мощность метанолового завода в будущем планируется увеличить ввиду того, что метанол является одним из важных промежуточных химических веществ и спрос на него постепенно растет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО SOCAR Methanol.

“В целях обеспечения непрерывного процесса производства SOCAR Methanol с начала года в короткие сроки оптимизировал производственную площадку, благодаря чему с начала года по 1 июня объемы производства метанола достигли 70,252 тыс. тонн”, - говорится в сообщении.

Отметим, что метаноловый завод, переданный под управление ООО SOCAR Methanol с ноября 2016 года, с января текущего года возобновил производственный процесс на основе новых структурных и управленческих принципов.

Ранее отмечалось, что на экспорт направлено 99% продукции. Экспорт осуществлялся в основном в Турцию, страны Западной Европы и Средиземноморья. Продолжаются работы по исследованию отечественного рынка.