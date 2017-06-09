Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ ООО SOCAR Methanol намерен нарастить реализацию на локальном рынке вдвое с 2019 года.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор компании Эльнур Мустафаев в интервью журналу Counsulting and Business.

Он отметил, что доля внутреннего рынка составляет 5% от общего объема реализации: “Вы знаете, несмотря на то, что объем внутреннего рынка не может пока что сравниваться с внешним, тем не менее, он существует и он очень важен для нас. Доля его составляет 5% от общего объема реализации, и формируется за счет нескольких компаний, которые производят краски, лаки, специальные вещества, используемые в процессе бурения нефтяных и газовых скважин, и в процессе транспортировки углеводородов. Внутренний рынок динамично развивается. В обозримом будущем объем реализации нашего метанола на внутреннем рынке многократно возрастет. Наша конкретная задача состоит в том, чтобы с 2019 года нарастить реализацию на локальном рынке вдвое, и у меня нет сомнений в том, что эта планка будет преодолена”.