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Со станка снят 57-килограммовый ковер "Губа"

Со станка снят 57-килограммовый ковер "Губа" Сегодня в Габалинской мастерской ОАО "Азерхалча" был снят со станка самый большой ковер, сотканный за последние два года.
Промышленность
6 июля 2021 г. 16:04
Со станка снят 57-килограммовый ковер Губа

Сегодня в Габалинской мастерской ОАО "Азерхалча" был снят со станка самый большой ковер, сотканный за последние два года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Азерхалча", ковёр ткали в течение двух лет. Его площадь составляет 24 кв.м, а вес - 57,2 кг.

Ткачихи Айгюн Насирова, Хатира Шакарханова и Ульвия Сариева начали ткать ковер "Пирабадил" в традициях губинской школы ковроделия, в апреле 2018 года.

В результате введения особого карантинного режима из-за пандемии COVID-19 процесс производства ковра был остановлен.

В течение одного года ковер регулярно обрабатывали от моли. В связи с возобновлением производства в апреле 2021 года работа над ковром была продолжена, а в июле ковер снят со станка.

Сроки производства больших ковров обычно варьируются от 12 до 15 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİki ilə toxunan 57 kiloluq Quba xalçası

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