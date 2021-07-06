Со станка снят 57-килограммовый ковер "Губа"

Сегодня в Габалинской мастерской ОАО "Азерхалча" был снят со станка самый большой ковер, сотканный за последние два года.

Сегодня в Габалинской мастерской ОАО "Азерхалча" был снят со станка самый большой ковер, сотканный за последние два года.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Азерхалча", ковёр ткали в течение двух лет. Его площадь составляет 24 кв.м, а вес - 57,2 кг.

Ткачихи Айгюн Насирова, Хатира Шакарханова и Ульвия Сариева начали ткать ковер "Пирабадил" в традициях губинской школы ковроделия, в апреле 2018 года.

В результате введения особого карантинного режима из-за пандемии COVID-19 процесс производства ковра был остановлен.

В течение одного года ковер регулярно обрабатывали от моли. В связи с возобновлением производства в апреле 2021 года работа над ковром была продолжена, а в июле ковер снят со станка.

Сроки производства больших ковров обычно варьируются от 12 до 15 месяцев.