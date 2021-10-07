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Skoda сократит или остановит производство машин в Чехии

Skoda сократит или остановит производство машин в Чехии Чешская автомобилестроительная компания Skoda из-за недостатка электронных компонентов с 18 октября "значительно сократит или полностью остановит производство" на своих заводах в Чехии.
Промышленность
7 октября 2021 г. 22:29
Skoda сократит или остановит производство машин в Чехии

Чешская автомобилестроительная компания Skoda из-за недостатка электронных компонентов с 18 октября "значительно сократит или полностью остановит производство" на своих заводах в Чехии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг журналистам представитель дирекции предприятия Томаш Котера.

"Глобальный кризис недостатка электронных компонентов не обошел и компанию Skoda, - отметил он. - С понедельника, 18 октября, и до конца текущего года мы значительно сократим или полностью остановим производство новых машин на заводах в Чехии".

Рабочие чешских заводов Skoda в предстоящие два с половиной месяца сосредоточатся, по словам Котеры, на завершении сборки автомобилей, находящихся на складских площадках предприятия. Недоукомплектованных машин насчитывается там около 50 тыс.

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