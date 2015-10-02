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    ​Санкт-Петербург намерен создать в Азербайджане СП по производству лекарств

    Губернатор: Начнём с поставок наших лекарств и, может быть, выйдем на совместные проекты - создание производств в Азербайджане

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Одной из тем налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Санкт-Петербургом стало расширение поставок российских лекарств в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по итогам визита в Азербайджан.

    "Начнём с поставок наших лекарств и, может быть, выйдем на совместные проекты - создание производств в Азербайджане", - отметил губернатор.

    По его словам, в ходе визита была также достигнута договоренность о расширении туристических потоков.

    Г.Полтавченко также заявил, что дал поручение Комитету по благоустройству перенять опыт местных специалистов по обустройству зелёных зон и общественных пространств, сотрудников направят на стажировку в столицу Азербайджана, поскольку Баку отличает чистота, благоустроенные зоны для отдыха и качество дорог.

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