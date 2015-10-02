​Санкт-Петербург намерен создать в Азербайджане СП по производству лекарств

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Одной из тем налаживания сотрудничества между Азербайджаном и Санкт-Петербургом стало расширение поставок российских лекарств в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко по итогам визита в Азербайджан.

"Начнём с поставок наших лекарств и, может быть, выйдем на совместные проекты - создание производств в Азербайджане", - отметил губернатор.

По его словам, в ходе визита была также достигнута договоренность о расширении туристических потоков.

Г.Полтавченко также заявил, что дал поручение Комитету по благоустройству перенять опыт местных специалистов по обустройству зелёных зон и общественных пространств, сотрудников направят на стажировку в столицу Азербайджана, поскольку Баку отличает чистота, благоустроенные зоны для отдыха и качество дорог.