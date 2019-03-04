С 2020 года Volvo снизит максимальную скорость своих автомобилей

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года ограничит максимальную скорость на своих автомобилях уровнем в 180 километров в час.

Как передает Report со ссылкой РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

"Volvo Cars ставит перед собой цель привлечь внимание к проблеме превышения скорости на дорогах, к её масштабам и страшным последствиям. С 2020 года на всех автомобилях шведского бренда максимально возможной скоростью станет 180 километров в час. Проблема с превышением скорости заключается в том, что после определённого показания спидометра системы безопасности автомобиля и продуманная дорожная инфраструктура уже неспособны предотвратить серьёзные травмы и смертельный исход в случае ДТП. В большинстве западных стран повсеместно устанавливаются ограничения скорости – и при этом постоянно регистрируются случаи её превышения, что и является одним из самых частых факторов ДТП со смертельным исходом", - поясняют в компании.

Кроме того, по данным компании, такой же сложно разрешимой проблемой, как превышение скорости, является езда в нетрезвом состоянии, при этом третьей проблемной областью специалисты называют невнимательность за рулем.