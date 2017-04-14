Ровнаг Абдуллаев: Существуют большие возможности для развития химической промышленности

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Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Химическая промышленность является очень важной отраслью и для ее развития существуют большие возможности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев на мероприятии, посвященном продукции ООО SOCAR Polymer, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, в Бакинском бизнес-центре.

"SOCAR получил большой опыт после приобретения турецкого нефтехимического комплекса Petkim. После того как "Азерикимья" вошло в состав SOCAR, мы провели здесь большие работы. Вот уже несколько лет как "Азерикимья" превратилось в предприятие, работающее с прибылью и уплачивающее налог государству", - сказал глава SOCAR.

Коснувшись проекта SOCAR Polymer, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, Р. Абдуллаев отметил, что возможна разработка совместных проектов по производимой компанией продукции: "Химическая промышленность создает высокую добавочную стоимость. Эта отрасль развивается и может успешно выходить на рынки".